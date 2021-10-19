В Киеве мужчина разбил двери в приемной депутата и разрисовал их краской. Фото

В Печерском районе Киева во вторник, 19 октября, мужчина ворвался в общественную приемную депутата городского совета, разбил двери и раскрасил их. Злоумышленника задержали правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, около 10:00 к ним поступила информация о том, что в помещение общественной приемной на улице Лютеранской хулиганит неизвестный.

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По словам помощника депутата, к ним ворвался неизвестный мужчина, который разбил стекло во входной двери и зарисовал баллончиком таблички. После этого он спустился на первый этаж и вырвал провода из электрощитовой.

"Полицейские задержали 31-летнего уроженца Полтавщины и передали следственно-оперативной группе. Сейчас с ним общаются следователи и устанавливают мотивы совершенного", – рассказали в пресс-службе.

По факту хулиганства открыто уголовное производство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в четверг, 26 августа, на улице Институтской, мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в офис омбудсмена Людмилы Денисовой. В результате происшествия никто не пострадал.