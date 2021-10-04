В Киеве мужчина разбил двери и проник в помещение банка: его задержали. Фото

В Киеве в ночь с 3 на 4 октября правоохранители задержали мужчину, который проник в помещение одного из филиалов "Ощадбанка". Инцидент произошел в Соломенском районе.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Чтобы попасть внутрь, киевлянин разбил стеклянную дверь.

"Сегодня ночью (в 3:03) на пульт охраны "Статус" поступила тревога из "Ощадбанка", который расположен на Отрадном. По прибытию наряд обнаружил мужчину, который оказывал сопротивление при задержании. Похоже, что пытался обокрасть банк. Зовут Максим, 1990 года рождения, ранее уже имел судимость", – говорится в сообщении.

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На опубликованных фото можно увидеть, что мужчина не только разбил входную дверь, но выломал два стеклопакета двери, которая вела в одно из помещений филиала банка.

Напомним, в Оболонском районе столицы 20 июля на улице Автозаводской, 99 задержали женщину, которая с "коктейлем Молотова" пыталась ограбить банк. Она бросила бутылку с зажигательной смесью в дверь, но огонь быстро потушили.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева 30 сентября сотрудники частной охранной фирмы задержали мужчину, который размахивал ножом в помещении банка.