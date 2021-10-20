В Киеве пьяный водитель автокрана протаранил авто и пытался скрыться. Видео и фото

В Оболонском районе Киева произошла авария с участием грузового фургона Renault и автокрана ГАЗ. После ДТП водитель последнего авто пытался скрыться с места происшествия.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Прибор Драгер показал 1,65 промилле алкоголя в крови у водителя ГАЗ (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Началось все с того, что один нетрезвый водитель сел за руль автокрана и уехал. И поехал так, что сначала совершил ДТП, в результате которого травмы получили три человека. А потом бежал и устроил гонки по городу. Сказать, что нарушитель подвергал опасности других участников дорожного движения – это ничего не сказать. От тех виражей, которые он устроил на дороге, просто чудом больше никто не пострадал", – написал Белошицкий.

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Полицейские уточнил, что остановить нарушителя помогли неравнодушные граждане. Кроме того, в начале этого года водитель автокрана был уже лишен права управления сроком на один год. Тогда он тоже сел за руль пьяным.

На правонарушителя составили админматериалы по статье 130 (управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения) – штраф 34 тыс. грн. А также по статье 126 (за управление транспортом без документов) – штраф 20,4 тыс. грн.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 20 октября на Воздухофлотском проспекте, 31 произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате автопроисшествия погибла женщина-пешеход.