В Киеве Mazda влетела в столб, водителя в критическом состоянии госпитализировали. Видео

В Шевченковском районе Киева во вторник, 6 июня, автомобиль Mazda врезался в электропору. Водителя с многочисленными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, чтобы достать 22-летнего парня из машины, понадобилась помощь спасателей (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Водитель автомобиля Mazda на проспекте Победы не справился с управлением выехал за пределы проезжей части и протаранил электроопору. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установят правоохранители", – рассказал наш собеседник.

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Как сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua, якобы у авто была "лысая" зимняя резина, а машина ехала по полосе общественного транспорта.

"В критическом состоянии (водитель – Ред.) госпитализирован в реанимацию 17-й больницы. Предварительно, пытался опередить попутный транспорт", – говорится в сообщении.

Напомним, в Печерском районе Киева 4 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали женщина, 1984 года рождения, а также двое детей, в возрасте 4 и 6 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева в ночь с 5 на 6 июля произошла авария с участием трех автомобилей. Одна машина перевернулась на крышу.