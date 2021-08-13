В Киеве конфликт в ресторане закончился стрельбой: эксклюзивные подробности. Видео

В Киеве в ночь с 12 на 13 августа конфликт между мужчинами закончился стрельбой. Инцидент произошел в ресторане Favor Park hotel, расположенном на улице Маршала Конева, 6

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, участники разборок заявили, что никаких претензий друг к другу не имеют (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Полицейские приехали по вызову в ресторан – там стороны конфликта пытались заверить патрульных, что все хорошо и претензий ни у кого нет, а заявления никто писать не станет. Тем не менее правоохранители осмотрели помещение кафе и нашли гильзу", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, что у одного из мужчин полицейские заметили пустую кобуру – во время проверки оказалось, что на киевлянина зарегистрировано оружие. После этого на место происшествия вызвали следователей.

"Позже было найден пистолет, из которого, возможно, стреляли. Всех участников конфликта пригласили в отделение полиции. Предварительно, инцидент могут квалифицировать как хулиганство с применением оружия – статья 298 УКУ", – резюмировал наш собеседник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Василькове мужчина во время отдыха устроил стрельбу и ранил несколько человек, в том числе своих родителей.