В Киеве карета скорой помощи попала в ДТП: водитель вылетел через лобовое стекло. Фото и видео

Утром 4 февраля в Киеве на проспекте Мира произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал мужчина. Легковой автомобиль на большой скорости врезался в карету скорой помощи, после чего она перевернулась на дороге.

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Об этом сообщили на Telegram-канале "Вартові Еспрессо". По сведениям очевидцев, водитель скорой вылетел из лобового стекла (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчина остался лежать на асфальте с окровавленной головой, к нему немедленно подоспели коллеги, чтобы оказать первую помощь. Водитель и пассажиры легковушки отделались легкими ушибами.

На место ДТП прибыли патрульные для составления протокола и выяснения обстоятельств происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января в Кривом Роге Днепропетровской области внедорожник Mitsubishi совершил столкновение с машиной скорой помощи, которая срочно госпитализировала пациентку в тяжелом состоянии. Медицинская карета ехала на красный свет, используя мигалку, однако водитель пикапа не услышал сирены.

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