В Киеве из-за ям на дороге у автобуса лопнуло стекло. Видео

В Подольском районе Киева у автобуса лопнуло стекло из-за того, что колесо транспорта попало в глубокую яму на дороге. Событие произошло на улице Северо-Сырецкой.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. После инцидента на место происшествия сразу же приехали сотрудники дорожной службы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На Северо-Сырецкой, где строят метро, ​ не осталось ничего от дороги… По этой одной большой яме каждый день ездят тысячи человек, в том числе – в общественном транспорте. Вот автобус №32, новенький и более или менее комфортный. Его только недавно купили, но даже он не выдерживает этот дорожный хаос. Как говорит водитель, а пассажиры подтверждают, стекло не выдержало после наезда на яму", – говорится в сообщении.

Видео дня

Telegram-канал уточнил, что сразу после этого инцидента на место довольно оперативно прибыли дорожники.

На опубликованном видео можно увидеть, что состоянии дороги на этой улице очень плохое. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева 8 февраля произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате ДТП пострадала женщина.