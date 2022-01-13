В Киеве из-за припаркованных авто пожарные не смогли подъехать к горящей машине. Фото и видео

В Киеве из-за припаркованных автомобилей спецтранспорт ГСЧС не смог доехать к горящему микроавтобусу. Спасателям пришлось тянуть пожарные шланги на расстояние около 100 метров.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Во время пожара в автомобиле произошел взрыв (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Киеве на Сырце у Дендрологического парка есть ЖК "Город Цветов". Сегодня утром там загорелся автомобиль. Спасатели не могли подъехать ближе из-за хаотично припаркованных авто – рукава пришлось тянуть метров за 100", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном Telegram-каналом МК видео можно увидеть, что в какой-то момент в горящей машине что-то взрывается. В результате происшествия никто не пострадал.

Событие произошло во дворе дома, расположенного на улице Тираспольской, 54.

Напомним, в Оболонском районе Киева 30 декабря произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома. Во время тушения огня пожарные спасли женщину и собаку. В столице на территории Гидропарка 10 января в результате пожара в одноэтажном хозяйственном строении пострадал мужчина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в поселке Бородянка Киевской области в четверг, 13 января, произошел пожар на складе использованных автомобильных шин. Огонь охватил территорию около 1000 квадратных метров.