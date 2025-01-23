В Киеве из-за лобового ДТП заблокировано движение нескольких трамвайных маршрутов: возникла пробка Фото и видео

В Киеве в четверг, 23 января, на улице Алматинской произошла лобовая авария с участием двух легковушек. В результате ДТП возникла пробка, задерживается движение трамваев.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"На улице Алматинской в это утро произошло серьезное лобовое ДТП", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсети видео и фото можно увидеть последствия аварии, в частности, машины, столкнувшиеся прямо на трамвайном пути, получили серьезные механические повреждения. На месте аварии возникла пробка.

В пресс-службе Киевпасстранса добавили, что из-за ДТП задерживается движение трамваев №№ 23, 32, 33 по улице Алматинской в направлении улицы Сержа Лифаря.

Напомним, в Святошинском районе Киева произошла авария с участием легковых автомобилей BMW и Ford. В результате столкновения погибли пассажирка и водитель последнего авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева легковушка на пешеходном переходе сбила женщину и уехала с места ДТП. Патрульные оперативно нашли и задержали предполагаемого виновника аварии.

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