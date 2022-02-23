В Киеве из окна квартиры на пятом этаже выпал подросток и выжил

В Подольском районе Киева во вторник, 22 февраля, из окна квартиры на пятом этаже выпал мальчик, 2009 года рождения. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Событие произошло на улице Межевой.

"Предварительно было установлено, что мальчик вернулся после школы домой. Когда он выпал из окна, рядом с ним никого не было. Медиков вызвал прохожий, который заметил ребенка на земле. В тяжелом состоянии его сразу же госпитализировали. Детали происшествия установит следствие", – рассказал наш собеседник.

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Как сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua, на место происшествия сразу же приехала мать мальчика, а также классный руководитель и директор школы, где он учится. Они сообщили, что парень был спокойным и хорошо учился.

Напомним, в Черноморске четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Ребенка доставили в больницу в Одессе. Родители оставили малыша вместе с десятилетним братом дома.

Пока старший играл в другой комнате, мальчик выбрался на подоконник, открыл окно и уперся в москитную сетку, которая не выдержала веса малыша.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева во вторник, 18 января, из окна квартиры на 15 этаже выпал полуторагодовалый мальчик. От полученных травм он скончался на месте.