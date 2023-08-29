В Киеве иностранец едва не утонул, пытаясь переплыть Днепр в маске "Бэтмена". Фото

В Киеве правоохранители спасли едва не утонувшего в Днепре иностранца. Мужчина пытался переплыть реку в маске известного киногероя "Бэтмена", но не рассчитал свои силы.

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Об этом сообщили в пресс-службе столицы. Пока гражданину ничего не угрожает.

По словам правоохранителей, инцидент произошел вечером, 28 августа. К ним поступило сообщение, что посреди реки Днепр из последних сил на воде держится мужчина.

"На спасение пловца сразу отправились полицейские отдела полиции в речном порту "Киев". Достав "Бэтмена" из воды на катер, правоохранители установили его личность. Это – иностранец, 1995 года рождения, который хотел переплыть реку. Для антуража мужчина надел маску супер впрочем течение оказалось все равно ему не по силам. К счастью, это происшествие завершилось для мужчины хорошо", – подчеркнули в полиции.

В пресс-службе добавили, что благодаря водному патрулю, в этом летнем сезоне на воде были спасены 8 граждан, которые не рассчитав свои силы чуть не утонули в реке.

"Полиция еще раз призывает граждан вести себя ответственно во время отдыха на воде – не употреблять алкоголь, не нырять в незнакомых местах и не заплывать вдали от берега, ведь это может привести к травмам и гибели", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева в субботу, 26 августа, в озере обнаружили утопленницу. Тело женщины находилось на поверхности водоема в 20 метрах от берега.

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