В Киеве Hyundai, пытаясь скрыться с места ДТП, протаранил три авто: есть пострадавшие. Видео

В Деснянском районе Киева в ночь с 10 на 11 сентября произошло ДТП с участием Hyundai. Автомобиль врезался в отбойник, а потом, пытаясь скрыться, протаранил три машины.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил телеканал "Магнолія-ТВ". Беглеца задержали возле дома, расположенного на проспекте Владимира Маяковского, 5 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Hyundai врезался в отбойник и поехал с места ДТП – это заметил автомобиль охраны. Началось преследование. Во время погони Hyundai протаранил два встречных авто и на проспекте Маяковского врезался в Ford", – говорится в сообщении.

Видео дня

Автомобиль-беглец остановился только через полкилометра от места ДТП, после чего владелец машины бросил ее и спрятался в кустах. Его задержали сотрудники частной охраны и передали полицейским. Якобы, он был пьян.

В результате автопроисшествия пострадал водитель Ford, которого с травмами госпитализировали в медучреждение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева в ночь с 10 на 11 октября автомобиль Mercedes на скорости въехал в витрину магазина. В результате происшествия никто не пострадал.