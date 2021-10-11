В Киеве Mercedes на скорости влетел в витрину магазина. Фото

В Святошинском районе Киева в ночь с 10 на 11 октября автомобиль Mercedes на скорости въехал в витрину магазина. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Авария случилась в районе обойного рынка.

"Глубокое проникновение в Киеве. Ночью на Окружной возле Обойного рынка водитель автомобиля Mercedes заехал прямо в павильон для ванных комнат. Душ не принял, ванную не посетил. По словам владельца, ущерб составляет порядка 0.3 млн гривен. Или чуть больше 10 тысяч долларов", – говорится в сообщении.

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На опубликованном фото можно увидеть, что автомобиль получил механические повреждения. Mercedes пробил стенку магазина рядом с дверьми. Был ли водитель пьян, не сообщалось.

Напомним, в Запорожской области в аварии разбилась маршрутка с пассажирами. В результате травмы получили восемь человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве вечером 9 октября около 21:00 столкнулись маршрутка №322 Киев-Бровары и легковушка. Авария произошла на Броварском проспекте возле метро Лесная.