В Киеве двое детей на электросамокате столкнулись с патрульными машинами: детали аварии

В Киеве в четверг, 15 июня, произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции и электросамоката, на котором ехали двое детей. В результате столкновения несовершеннолетние получили травмы и были госпитализированы.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичных правоохранителей. Обстоятельства и детали происшествия установят следователи.

По словам правоохранителей, авария с участием экипажа патрульной полиции и несовершеннолетних 2009 и 2012 года рождения, которые вдвоем двигались на электросамокате, произошла 15 июня, около 20:30, в Соломенском районе.

"Предварительно, патрульные выезжали с придворовой территории в это время произошло столкновение с двухколесным транспортом, на котором двигались несовершеннолетние. Детей госпитализировали в больницу "Охматдет" с ссадинами и ушибами. Угрозы их жизни и здоровью нет. Назначено служебное расследование, которое проведет служба мониторинга", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Киевской области в течение первых 5 месяцев 2023 года на дорогах произошло 610 аварий с потерпевшими. К сожалению, в результате этих ДТП погибли 72 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Обуховском районе Киевской области в четверг, 15 июня, столкнулись автомобили ВАЗ и Peugeot, в результате чего последний съехал в кювет. Медицинская помощь понадобилась трем лицам.

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