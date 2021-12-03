В Киеве девушка пыталась покончить с собой: спасатели взломали двери квартиры, чтобы помочь. Фото

В Соломенском районе Киева спасателям пришлось взломать дверь в квартиру, чтобы помочь девушке, которая пыталась покончить с собой. Ее жизнь удалось спасти.

Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". Инцидент случился 2 декабря на улице Генерала Тупикова.

По словам спасателей, к ним поступило сообщение от полицейских о том, что необходимо деблокировать двери в квартире многоэтажного дома в Соломенском районе.

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"На месте происшествия было установлено, что девушка решила покончить с собой, о чем предварительно сообщила знакомых в мессенджере. Взволнованный друг быстро позвонил правоохранителям. Полицеские не смогли попасть в квартиру и вызвали спасателей", – рассказали в пресс-службе

Сотрудники КАРС смогли открыть двери и передали девушку врачам. Ее жизнь удалось спасти.

Напомним, в Подольском районе Киева утром 15 июля водителю стало плохо за рулем троллейбуса. Инцидент произошел на пересечении улиц Вышгородской и Мостицкой. Спасатели КАРС и медики пытались реанимировать мужчину, но, к сожалению, он скончался.

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