В Киеве девушка хотела прыгнуть с 23 этажа: полицейские отговорили ее. Фото и видео

В Киеве девушка якобы пыталась совершить самоубийство, спрыгнув с 23 этажа многоэтажного жилого дома. Правоохранителям, которые прибыли на место ЧП, удалось спасти ее жизнь – они отговорили гражданку от фатального шага.

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Местные Telegram-каналы делились фото и видео очевидцев с места инцидента. Все произошло в районе 18:20 во вторник, 1 октября, на Осокорках.

В сети писали, что девушку заметили на карнизе здания ЖК Seven на Днепровской набережной.

По предварительной информации, украинка сама вылезла на выступ на фасаде, стояла там некоторое время. В какой-то момент она даже повисла на руках, держась за металлические перила, но не сорвалась и снова стала на ноги.

По информации источника OBOZ.UA, девушка уже находится в безопасности. Полицейские подобрали нужные слова и отговорили ее прыгать.

По неподтвержденным данным, попытку суицида киевлянка совершила из-за безответной любви.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Вышгородском районе Киевской области сотрудники ГСЧС спасли 12-летнего парня, который заблудился и увяз в болоте. Найти несовершеннолетнего смогли с помощью дрона.

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