В Киеве блогер 5 часов спорил с полицией из-за эвакуации авто. Фото и видео хайпа

В центре Киева возник скандал между инспекторами по парковке и блогером Антоном Скуратовым. В результате 5-часового спора образовалась огромная прорбка.

Инцидент произошел вечером четверга, 22 июля, на улице Бассейной. Об этом сообщил Telegram канал Novyny Live.

Конфликт начался из-за того, что эвакуатор погрузил на платформу автомобиль блогера и пытался завезти машину на штрафплощадку.

Скуратов увидел свой автомобиль на эвакуаторе и сразу предложил оплатить штраф за неправильную парковку. Но водитель эвакуатора отказался отдавать ему машину.

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Тогда блоггер залез на платформу грузовика и сел в свое авто. Впоследствии к Антону присоединились его друзья.

А поскольку авто нельзя эвакуировать вместе с людьми, спор между блогером и инспекторами длился более 5 часов. Скуратов заявил, что может сидеть в своей машине и всю ночь, чтобы доказать правоту.

При этом ни инспекторов, ни Скуратова не интересовало то, что из-за их скандала страдают другие водители, которые вынуждены были стоять в длинном пробке, образовавшейся из-за остановки эвакуатора.

А Скуратов еще и поймал "хайп", ведь даже в такой ситуации он не забыл, что является блогером.

Как сообщал OBOZREVATEL, в метро Киева блогеры устроили погром с молоком и хлопьями, но пассажир решил "проучить" наглецов.