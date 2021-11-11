В Киеве авто влетело в рекламный щит, водитель погиб на месте. Фото и видео

В Святошинском районе Киева в четверг, 11 ноября, автомобиль Daewoo Nexia на скорости протаранил опору рекламного щита. В результате ДТП водитель легковушки погиб.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент произошел на Житомирской трассе при въезде в столицу (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно было установлено, что водитель Daewoo не справился с управлением, автомобиль на скорости выехал за пределы дороги, где столкнулся с рекламным щитом. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, тело погибшего водителя из разбитого автомобиля извлекали спасатели. Обстоятельства и причины аварии установит следствие.

На опубликованном Telegram-каналом dtp.kiev.ua фото можно увидеть, что удар пришелся на переднюю часть Daewoo со стороны водителя.

Добавим, что по данным Патрульной полиции, за первые девять месяцев этого года на дорогах Украины произошло более 137 тысяч аварий – погибли 2225 человек, еще около 22 тысяч получили травмы разной степени тяжести.

Напомним, в Дарницком районе столицы 16 октября Opel на скорости врезался в маршрутку. Предварительно, водитель легковушки был за рулем автомобиля в состоянии опьянения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева возле торгового центра "Колибрис" во время движения загорелся маршрутный автобус. В результате происшествия никто не пострадал.