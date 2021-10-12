В Киеве авто на скорости влетело в бетономешалку, водитель погиб на месте. Фото

В Святошинском районе Киева 11 октября произошла авария с участием Mitsubishi и бетономешалки КамАЗ. В результате ДТП погиб водитель легковушки.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Происшествие случилось на улице Обороны.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi 1976 года рождения, двигаясь в направлении села Белогородка, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с бетономешалкой КамАЗ. От полученных травм владелец легковушки скончался на месте", – рассказали в полиции.

По факту ДТП, в котором погиб водитель Mitsubishi, открыто уголовное производство. Обстоятельства и причины аварии установит следствие.

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На опубликованном полицией фото можно увидеть, что после удара легковушку развернуло и отбросило на соседнюю полосу.

Напомним, в Деснянском районе столицы в ночь с 10 на 11 сентября произошло ДТП с участием Hyundai. Автомобиль врезался в отбойник, а потом, пытаясь скрыться, протаранил три машины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе столицы 11 октября легковой автомобиль сбил пешехода на переходе пересечения улицы Милютенко и проспекта Лесного. Водитель с места происшествия скрылся.