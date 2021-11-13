В Киеве авто на скорости влетело под фуру: водитель и пассажир чудом остались живы. Фото с места ДТП

Ночью в субботу, 13 ноября, в Киеве на бульваре Дружбы Народов возле заправки ANP произошла серьезная авария. Легковой автомобиль Mazda на большой скорости влетел в грузовик, который остановился на красный сигнал светофора.

В салоне находились иностранцы, несмотря на то, что удар был сильный, они не пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канале "dtp.kiev.ua" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Легковушка влетела под фуру и остановилась, ударившись о задние колеса. Водитель вышел из грузовика, чтобы проверить, живы ли люди в Mazda. Выяснилось, что с ними все в порядке – они смогли самостоятельно выйти из салона и стояли рядом с машиной.

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Мужчину, который был за рулем авто, вместе с его товарищем доставили в больницу, где они должны были пройти тест на наличие алкоголя и наркотических веществ в крови.

На месте ДТП работали медики, а также правоохранители, которые выясняли все обстоятельства и причины аварии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошло смертельное ДТП. Грузовик переехал женщину, которая от полученных травм скончалась.