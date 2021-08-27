В Киеве аферисты забрали у женщины 200 тысяч: раскрыта опасная схема

В Соломенском районе столицы криминальный дуэт мошенников забрал у пожилой женщины все ее сбережения. Киевлянка потеряла почти 200 тысяч гривен.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, 77-летняя женщина находилась в своей квартире, когда ей на стационарный телефон позвонила якобы ее дочь. Она сказала, что попала в ДТП.

После этого трубку взяла якобы врач, которая сообщила шокированной киевлянке, что ее дочь нуждается в срочном и дорогостоящем лечении. Пожилая женщина, конечно же, сразу согласилась. В итоге "врач" предложила не терять время.

"Аферистка сказала, что домой к женщине заедет мужчина, который сможет забрать деньги и быстро передать их по назначению. В итоге неизвестный забрал у пожилой киевлянки все ее сбережения. Часть из них была в долларах и евро – всего на сумму почти 200 тысяч гривен", – рассказал источник.

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А когда пострадавшая от аферистов женщина узнала, что с ее дочерью Екатериной все в порядке, то сразу же обратилась в полицию.

Собеседник в правоохранительных органах говорит, что эта схема мошенников очень эффективна как раз с пожилыми людьми, которые довольно доверчивы и пользуются стационарной телефонной связью.

"Часто преступники звонят наугад, на любой номер. Но в этом случае аферистка сама назвала правильное имя дочери жертвы. Потому вопрос, знали ли мошенники о сбережениях киевлянки и откуда у них эта информация", – добавил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве аферисты "кинули" мужчину на 750 тысяч гривен. Это произошло во время обмена валют. А в разных регионах Украины мужчина, который представляется сотрудником прокуратуры, наладил мошенническую схему на аренде жилья.