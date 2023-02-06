В Ирпене на почту одного из лицеев направили письмо с угрозами и символикой оккупантов. Фото

В Ирпене администрация лицея №2 обнаружила в электронной почте заведения сообщения с угрозами. В тексте письма, в частности, использовали символику оккупантов.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Этим случаем уже занимаются правоохранители.

"Сегодня утром администрация Ирпенского лицея №2 обнаружила в электронной почте заведения сообщения с угрозами. Сразу была вызвана полиция и ГСЧС. Дети эвакуированы из помещения. Учащиеся 1 и 2 классов сегодня продолжат обучение на территории другой школы. Учащиеся старших классов пока будут заниматься дистанциями", – рассказал Маркушин.

Мэр Ирпеня добавил, что после этого письма с угрозами, были проверены электронные почты других учебных заведений города, и ничего подозрительного пока не обнаружено.

"Будем работать с правоохранителями, в частности с киберполицией, чтобы выяснить, откуда на самом деле отправлено сообщение и наказать виновных, если это чья-то совсем не забавная шутка", – подчеркнул Маркушин.

Добавим, на опубликованном городским головой фото можно увидеть текст сообщения, в котором, в частности на русском языке, обещают, что будет "бомбезный день". Также при его написании использовали символ оккупантов " Z", которым помечали технику страны-террориста.

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