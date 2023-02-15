В ГСЧС показали, как борются с ''ледяными пробками'' и подтоплениями на Киевщине. Видео

В Броварском районе Киевской области спасатели продолжают противодействовать стихии. За последний месяц они уже несколько раз взрывали "ледяные пробки" на реке Десна, чтобы предотвратить подтопления территории.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Специалисты постоянно следят за ситуацией в регионе (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Уже несколько недель спасатели противодействуют ледяной стихии, грозящей подтоплением значительных территорий в Броварском районе. Здесь, в пойме Десны, в последнее время ведется активная застройка, несмотря на все риски разлива реки и подтоплений. Поэтому спасатели совместно с военными уже несколько раз осуществляли подрыв льда в местах пробок ледового покрова. К сожалению колебания температурных показателей приводит к тому, что все равно образуются "ледяные поля", а уровень воды снижается лишь на время", – рассказали в ГСЧС.

В пресс-службе добавили, что работы на месте подтоплений продолжаются постоянно и специалисты осуществляют мониторинг обстановки и уровня воды в реке. В частности, проводится объезд возможных мест подтоплений и оказывается помощь гражданам. При ухудшении ситуации жителей региона эвакуируют в безопасное место.

"Ситуация на данный момент контролируется, все вызовы граждан прорабатываются, работы по разблокированию реки будут продолжены", – подчеркнули спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварском районе Киевской области в воскресенье, 12 февраля, спасатели взорвали "ледяную пробку" на реке Десна. Для этого задействовали снегоболотоход "Богун".

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