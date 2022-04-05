В Дымере оккупанты специально стреляли в мирных жителей: среди раненных дети
В Дымере Киевской области и в соседних населенных пунктах русские оккупанты целенаправленно стреляли по мирным жителям. Среди пострадавших были дети и люди пожилые люди.
Об этом рассказала очевидица, местная жительница Ольга, передает ZN.UA. По ее словам, оккупанты обстреливали машины украинцев, а потом оправдывались словами, что "не фиг так быстро ездить"
По словам женщины, среди раненных была девочка Даша, которую во время очередной атаки врага, своим телом прикрыл ее дедушка.
"Они убегали, а их обстреливали. Отца Даши убили в машине, на ее глазах. Даша рассказывала: "Они в меня попадают и смеются: "Цель, цель, цель". Священник привез девочку в больницу, где работала мама Оли Симоновой, а она с мужем волонтерила. Там Дашу выходили. Мать вывозила детей из Ясногородки. А они по ней стреляли. Попали в челюсть. Женщина успела довезти детей в больницу и потеряла сознание", – рассказала очевидица.
Кроме того, оккупанты обстреливали автомобили, которые, по их мнению, слишком быстро ездили. При этом, чтобы похоронить погибших, приходилось ждать, когда враг снимет "растяжки" на кладбище.
"Мой друг уехал с гуманитаркой. Вся машина была забита продуктами. Уехал в пять вечера, и нет. Жена принялась искать. Утром говорят: машина лежит в кювете в центре Дымера. Жена едет туда, на блокпосту говорит с тем, кто расстрелял ее мужа. И он говорит ей: "Не фиг так быстро ездить"... Хотя бы позволили его забрать и позволили похоронить. Перед тем заходили на КПВВ, снимали растяжки, а затем снова миновали кладбище", – резюмировала женщина.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области русские оккупанты несколько раз выстрелили в сторону мирного жителя. Украинец переходил улицу, когда вражеская БМП открыла по нему огонь.
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