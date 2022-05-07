В Буче оккупанты оставили колбу с ртутью, которая излучала радиацию. Фото

В Буче Киевской области в одном из домов обнаружили лабораторную колбу, которую оставили оккупанты. В сосуде была ртуть, а сам металл излучал радиацию

Об этом сообщили на странице сообщества "Добровольцы Бучи" в социальной сети Facebook. Возможно солдаты страны-агрессора привезли опасный предмет из Чернобыльской зоны отчуждения.

"Местный житель Бучи, вернувшись домой, узнал, что там во время оккупации находились российские оккупанты. Он вызвал саперов Добровольческого формирования Бучанского городского территориального общества №1, которые нашли лабораторную колбу с неизвестным веществом", – говорится в сообщении.

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Специалисты установили, что в колбе была ртуть – около 400 граммов, а ее радиационный фон был повышен.

"Предполагается, что она была вывезена из Чернобыльской АЭС. Жидкость была изъята бойцами и передана предприятию по утилизации опасных отходов. Зачем рашисты привезли яд в Бучу – останется неразгаданной загадкой", – резюмировали добровольцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыле Киевской области оккупанты разбили окна и украли фары старого автомобиля ВАЗ милиции. Легковушка стоит возле восстановленного поста ГАИ, и именно ею пользовались правоохранители в апреле 1986 года.