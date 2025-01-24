В Буче мужчина во время прогулки нашел мину в САУ 'Нона'. Фото

В Буче в Киевской области местный житель во время прогулки обнаружил минометную мину в САУ "Нона". Опасную находку изъяли саперы для дальнейшего уничтожения на спецплощадке.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Разминирование территории региона еще не завершено.

"В городе Буча во время прогулки в лесопарковой зоне местный житель обнаружил предмет, похожий на боеприпас. На место происшествия оперативно прибыли пиротехники, осмотревшие предмет и установившие, что это минометная мина "НОНА" калибра 120 мм", – рассказали в пресс-службе.

Саперы изъяли и транспортировали мину на специальную площадку для дальнейшего уничтожения в установленном порядке.

Самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона-С" – основная артиллерийская система воздушно-десантных и аэромобильных войск. Гусеничная, бронированная, плавающая, аэротранспортабельная, авиадесантовная парашютным, парашютно-реактивным и посадочным способами. Она предназначена для непосредственной огневой поддержки подразделений воздушнодесантных войск на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в среду, 6 ноября, пассажиру стало плохо на станции метро "Почтовая площадь". Мужчине пытались оказать необходимую помощь, однако, к сожалению, он скончался.

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