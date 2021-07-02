В аэропорту "Борисполь" поймали украинца, спрятавшего в трусах бриллианты на 2 млн. Фото и видео

В Международном аэропорту "Борисполь" у украинца, прилетевшего из Турции, нашли и изъяли бриллианты и ювелирные украшения на 2 млн грн. Драгоценности были спрятаны в нижнем белье мужчины.

Как рассказали в пресс-службе Киевской таможни, на него составили протокол о нарушении порядка прохождения таможенного контроля в зонах упрощенного контроля (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Камни общей массой более 14 карат и 9 колец из белого золота, украшенных бриллиантами, ввозил наш соотечественник. Он возвращался авиарейсом из Турции и для прохождения таможенного контроля воспользовался упрощенной системой "зеленый коридор", – рассказали в пресс-службе.

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Часть драгоценностей были спрятаны среди личных вещей 36-летнего мужчины, а шесть коробочек с бриллиантами, находились в нижнем белье, которое было надето на нем. Украшения и драгоценные камни изъяты до решения суда.

Как уточнили в пресс-службе Государственной пограничной службы, предварительная стоимость обнаруженных бриллиантов достигает 2 млн грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Международном аэропорту "Борисполь" иностранец пытался вывезти из Украины часы, у которых обнаружили высокий радиационный фон. Мужчина направлялся в Барселону (Испания).