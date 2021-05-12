В аэропорту "Борисполь" у иностранца изъяли радиоактивные часы. Фото

В Международном аэропорту "Борисполь" иностранец пытался вывезти из Украины часы, у которых обнаружили высокий радиоактивный фон. Мужчина направлялся в Барселону (Испания).

Как сообщили в пресс-службе Киевской таможни, "фонившие" хронометры в вещах авиапассажира обнаружила радиологическая система "Янтарь".

"Гражданин Великобритании выбрал упрощенную систему – "зеленый коридор". В сумке авиапассажира таможенниками были обнаружены номерные часы с повышенным радиационным фоном", – рассказали в пресс-службе.

В частности, таможенники нашли и изъяли:

часы для самолета с надписью "5 дней";

часы корабельные, каютные в комплекте с ключом;

часы корабельные, каютные с откидной крышкой.

На иностранца составили протокол о нарушении таможенных правил.

Напомним, во Львове Галицкая таможня арестовала 125 кг тяжелого наркотика – героин. Это случилось в ночь на 21 апреля. Дельцы надеялись, что их тайник не рассекретят. Судя по фото, они спрятали огромную партию запрещенного вещества возле топливного бака автомобиля.

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