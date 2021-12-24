В аэропорту "Борисполь" мужчина пытался ввезти iPhone на 200 тыс. гривен, привязав к телу. Фото

В Международном аэропорту "Борисполь" на теле прибывшего из Объединенных Арабских Эмиратов украинца нашли шесть iPhone-13 Pro Max. Общая стоимость смартфонов составила около 200 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины. Технику изъяли, мужчине грозит штраф.

"Шесть iPhone-13 Pro Max таможенниками совместно с пограничниками было обнаружено у нашего соотечественника во время проверки авиапассажиров, возвращавшихся на родину из ОАЭ. Мужчина не придумал ничего лучшего, как примотать мобильные телефоны вместе с упаковками к собственному телу и прикрыть их верхней одеждой. Похожий таким образом на черепашку-ниндзя, украинец привлек к себе внимание сразу нескольких контролирующих служб", – рассказали в пресс-службе.

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Таможенники добавили, что согласно чекам, стоимость обнаруженных телефонов составляет около 200 тысяч гривен. Рыночная цена этой модели в Украине значительно дороже.

За нарушение таможенных правил на мужчину составили протокол. Ему грозит штраф в размере 100% от стоимости товаров и их конфискация.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что через таможенный пост "Борисполь" участники схемы пытались провезти партию нелегального груза на более 30 млн гривен. В частности, техники фирмы Apple.