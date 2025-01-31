Угрожал соседу и разбил его авто: в Киеве задержали хулигана. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который угрожал соседу физической расправой. Кроме того, он разбил автомобиль своего оппонента.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

По словам правоохранителей, на днях на спецлинию 112 позвонил мужчина и сообщил, что сосед угрожал ему физической расправой, агрессивно вел себя, разбил стекло в автомобиле заявителя и скрылся с места происшествия.

"Инспекторы быстро прибыли на место, узнали, как выглядел нарушитель, и начали поиски. Обследовали прилегающие территории и обнаружили мужчину, по описанию похожего на заявителя. Инспекторы задержали вероятного хулигана и передали его следователям, которые будут выяснять все обстоятельства этого события", – говорится в сообщении.

Патрульные отметили, что по данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство) УКУ. Нарушителю грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен, либо пробационный надзор сроком до пяти лет, либо ограничение свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, на станции метро "Крещатик" конфликтовал с пассажирами. Во время задержания злоумышленник достал пистолет и угрожал его применить против полицейских.

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