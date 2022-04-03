Свидетели рассказали о зверствах оккупантов в Задвижевке на Киевщине

В одном из дачных поселков недалеко от села Задвижевка Киевской области российские оккупанты в первый день раздели и обыскали всех жителей. Тех, кто пытался уехать в безопасное место, солдаты страны-агрессора расстреливали.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Враг разграбил дома мирных жителей, а что не смог забрать – уничтожил.

"В первые же дни оккупации людей, приехавших готовиться к весеннему сезону, согнали всех в один дом, раздевали, полностью досматривали. Так в одном здании и оставили. Все остальные здания были ограблены. Что не могли взять – разбивали", – сообщили в Центре.

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По словам местной жительницы, оккупанты не выпускали жителей дачного поселка и в первый же день уничтожили объекты критической инфраструктуры.

"Зеленых коридоров" в сторону Украины не только не давали ни разу, но расстреливали тех, кто пытался туда уехать. В первый же день россияне намеренно уничтожили нашу инфраструктуру: газ, электроснабжение, ретрансляторы", – рассказала женщина.

В центре уточнили, что оккупанты перед тем, как сбежать из Задвижевки, расстреляли семью из пяти человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области украинские военные восстановили контроль над рядом населенных пунктов, которые ранее были захваченные российскими оккупантами. Страна-агрессор пытается обороняться и проводит перегруппировку своих сил в регионе.

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