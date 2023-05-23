newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Суд наложил на женщину миллионный штраф за попытку незаконно ввезти антиквариат в Украину. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
2 минуты
1,6 т.
Предметы старины были конфискованы

Суд наложил миллионный штраф на женщину, пытавшуюся незаконно ввезти на территорию Украины антиквариат. Это столовые приборы, вазы статуэтки, ящики и прочее, среди которых изделия авторства всемирно-известного французского ювелира и мастера стекла Рене Лалика.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Предметы старины были конфискованы.

"Десять изделий авторства Рене Лалика, стоимостью около 900 тыс. грн., и еще 83 изделия менее известных и именитых французских мастерских 19-20 веков (стоимость этих изделий - 200 тыс. грн.) пытались ввезти в Украину по фальшивым документам. Груз из б/у столовой посудой и приборами заявленной стоимостью 1600 евро направлялся из Франции через Польшу в Украину в адрес гражданки. Согласно предоставленным в таможню документам, продавцом 93 предметов является антикварный магазин в Париже", – рассказали в пресс-службе.

Суд наложил на женщину миллионный штраф за попытку незаконно ввезти антиквариат в Украину. Фото
Суд наложил на женщину миллионный штраф за попытку незаконно ввезти антиквариат в Украину. Фото

В ходе контроля таможенники обнаружили определенные несоответствия в документах, а при осмотре – расхождения в весе и количестве товара. А еще их внимание привлекло характерное клеймо "©R.Lalique (René Lalique)" на некоторых изделиях из стекла.

По полученной информации, выяснилось, что владелец парижского антикварного магазина не продал эти предметы, а подарил товарищу при условии "не для продажи". Эксперты установили, что эти предметы являются культурной, исторической или художественной ценностью. А общая оценочная стоимость предметов составляет 1,1 млн. грн. Рыночная может быть значительно выше.

Суд наложил на женщину миллионный штраф за попытку незаконно ввезти антиквариат в Украину. Фото
Суд наложил на женщину миллионный штраф за попытку незаконно ввезти антиквариат в Украину. Фото

"Среди обнаруженных таможенниками изделий авторства Рене Лалика самой дорогой эксперты признали вазу "Попугаи". Ваза изготовлена из непрозрачного стекла цвета "синий электрик". Ее оценочная стоимость – 300 тыс. грн, а на сайте парижского антикварного магазина ее оценивают в 20 тыс. евро (800 тыс. грн.)", – уточнили в таможне.

Суд вынес решение, согласно которому женщина признана виновной в нарушении таможенных правил. Товары были конфискованы, а на нарушительницу наложен штраф в размере стоимости изъятых предметов – более миллиона гривен.

Суд наложил на женщину миллионный штраф за попытку незаконно ввезти антиквариат в Украину. Фото
Суд наложил на женщину миллионный штраф за попытку незаконно ввезти антиквариат в Украину. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину пытались ввезти самолет "Cessna", разобранный на части, которые в сопроводительных документах пытались оформить запчастями к нему. Груз в нашу страну следовал из Румынии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!