Суд наложил на женщину миллионный штраф за попытку незаконно ввезти антиквариат в Украину. Фото

Суд наложил миллионный штраф на женщину, пытавшуюся незаконно ввезти на территорию Украины антиквариат. Это столовые приборы, вазы статуэтки, ящики и прочее, среди которых изделия авторства всемирно-известного французского ювелира и мастера стекла Рене Лалика.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Предметы старины были конфискованы.

"Десять изделий авторства Рене Лалика, стоимостью около 900 тыс. грн., и еще 83 изделия менее известных и именитых французских мастерских 19-20 веков (стоимость этих изделий - 200 тыс. грн.) пытались ввезти в Украину по фальшивым документам. Груз из б/у столовой посудой и приборами заявленной стоимостью 1600 евро направлялся из Франции через Польшу в Украину в адрес гражданки. Согласно предоставленным в таможню документам, продавцом 93 предметов является антикварный магазин в Париже", – рассказали в пресс-службе.

В ходе контроля таможенники обнаружили определенные несоответствия в документах, а при осмотре – расхождения в весе и количестве товара. А еще их внимание привлекло характерное клеймо "©R.Lalique (René Lalique)" на некоторых изделиях из стекла.

По полученной информации, выяснилось, что владелец парижского антикварного магазина не продал эти предметы, а подарил товарищу при условии "не для продажи". Эксперты установили, что эти предметы являются культурной, исторической или художественной ценностью. А общая оценочная стоимость предметов составляет 1,1 млн. грн. Рыночная может быть значительно выше.

"Среди обнаруженных таможенниками изделий авторства Рене Лалика самой дорогой эксперты признали вазу "Попугаи". Ваза изготовлена из непрозрачного стекла цвета "синий электрик". Ее оценочная стоимость – 300 тыс. грн, а на сайте парижского антикварного магазина ее оценивают в 20 тыс. евро (800 тыс. грн.)", – уточнили в таможне.

Суд вынес решение, согласно которому женщина признана виновной в нарушении таможенных правил. Товары были конфискованы, а на нарушительницу наложен штраф в размере стоимости изъятых предметов – более миллиона гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину пытались ввезти самолет "Cessna", разобранный на части, которые в сопроводительных документах пытались оформить запчастями к нему. Груз в нашу страну следовал из Румынии.

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