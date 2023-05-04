В Украину пытались ввезти разобранный самолет Cessna под видом запчастей к нему. Фото

В Украину пытались ввезти самолет "Cessna", разобранный на части, который в сопроводительных документах пытались оформить запчастями к нему. Груз в нашу страну следовал из Румынии.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. В настоящее время воздушное судно изъяли.

"Таможенники разоблачили попытку ввоза целого самолета по частям. Согласно товаросопроводительным документам, поданным к таможенному оформлению, из Румынии на территорию Украины грузовым автотранспортом направлялись бывшие в употреблении части самолета "Cessna". А именно фюзеляж и крылья, стоимостью 9 тысяч евро. Однако , во время досмотра груза киевские таможенники определили, что заявленный к таможенному оформлению товар является не частями самолета, а непосредственно самолетом в частично разобранном состоянии", – сообщили в пресс-службе.

По словам таможенников, оказалось, что кроме заявленных фюзеляжа и крыльев в грузовом отделе грузовика, который перемещал товар, находились другие части самолета. Это вертикальный и горизонтальный стабилизаторы с рулем направления и высоты, кресла, обшивка, двери, шасси, бортовое оборудование (приборы), обтекатели, части выхлопных систем двигателя и т.д.

"То есть по существу груз представляет собой самолет "Cessna" модель 182M, без двигателя и отдельного бортового оборудования", – констатировали в пресс-службе.

По факту нарушения таможенных правил был составлен протокол, а самолет изъят до вынесения судом решения по делу.

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