Стреляли в воздух ради развлечения: в Киеве задержали агрессивных подвыпивших мужчин. Фото

В Киеве двое мужчин устроили стрельбу – они стреляли в воздух ради развлечения, за что и были задержаны. Оба были в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева. "Сегодня в сети интернет распространялось видео о задержании мужчин в Святошинском районе. Мы выяснили обстоятельства произошедшего", – отметили там.

Патрульные получили сообщение о стрельбе в одном из районов столицы от очевидца. Тот дал детальное описание нарушителей, после чего правоохранители приступили к поискам.

Осмотрев близлежащие территории, они обнаружили двух мужчин с оружием. Граждане вели себя агрессивно, поэтому патрульные вызывали на помощь коллег и задержали нарушителей. При себе у задержанных был стартовый пистолет.

"В момент задержания мужчин знакомая одного из них попыталась сесть в служебный автомобиль. Мы предупредили ее об ответственности за препятствование действиям работников полиции и доставили мужчин в отделение полиции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал. На нарушителей были составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и по ч. 1 ст. 178 (появление в общественном месте в состоянии опьянения) КУоАП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, убил жену. Во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил женщину ножом в грудь и шею.

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