Стало известно, как выживал психоневрологический интернат в Бородянке во время российской оккупации. Видео

В Бородянке Киевской области находится психоневрологический интернат, сотрудники которого не оставляли пациентов во время российской оккупации. С начала войны там находились более 420 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Гуманитарного штаба Киевщины. От холода, стресса и недостатка лекарств во время оккупации в учреждении погибло 12 человек (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В поселке Бородянка расположен психоневрологический интернат. С начала войны там находились 420 пациентов учреждения, которым необходима постоянная помощь и лечение. Также интернат стал убежищем для скрывавшихся от обстрелов мирных жителей. Руководство и персонал заведения прилагали максимум усилий, чтобы спасти людей", – говорится в сообщении.

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По словам сотрудников интерната, от холода, стресса и недостатка лекарств погибло 12 человек. Их похоронили в братской могиле на территории учреждения.

"Сложно это все было, сейчас это просто как фильм прокручиваешь в своей голове. Просто делали свою работу на автомате", - уточнила директор интерната Марина Ганицкая.

13 марта пациентов и сотрудников интерната удалось эвакуировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бучанском районе Киевской области правоохранители продолжают находить тела убитых российскими оккупантами мирных жителей. На территории Бородянской общины 3 мая обнаружили трех погибших взрослых и 10-летную девочку.