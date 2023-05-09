Спасатели завершили разбор аварийных конструкций многоэтажки в Киеве: на очереди восстановление дома. Фото

Спасатели завершили разбор аварийных конструкций многоэтажного дома в Святошинском районе Киева, который пострадал вследствие атаки "шахедами" в ночь на 8 мая. Поврежденные панели фасада на высоте 10-12 этажей демонтировали для их дальнейшего восстановления.

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Об этом 9 мая сообщили в коммунальной аварийно-спасательной службе (КАРС) "Киевская служба спасения". Демонтаж был выполнен при помощи бронтолифта, предоставленного Главным управлением ГСЧС Украины в Киеве (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

К работам от "Киевской службы спасения" были привлечены 5 спасателей и 1 единица техники, рассказали в КАРС.

Работы начались в 11:00 во вторник и продолжались более трех часов.

Накануне, 8 мая, спасатели проводили разбор аварийных конструкций во внутренней части поврежденного дома.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– РФ в ночь на 8 мая атаковала Киев 35 дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили все "шахеды", однако их обломки повредили дом, газовую трубу и резервуар с горючим, пострадали четыре человека.

– 9 мая Россия устроила очередную массированную атаку. Враг запустил ракеты по Киеву, Днепру и Черкасщине.

– ПВО сбила 23 из 25 крылатых ракет "Калибр", запущенных из носителей в Черном море.