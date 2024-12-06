Силы ПВО уничтожили более десятка российских БПЛА, угрожавших Киеву

В ночь на 6 ноября россияне устроили новую дроновую атаку на Украину. Часть российских "Шахедов" летела на Киев.

Видео дня

В течение ночного боя над украинской столицей Силы обороны уничтожили более десяти российских БПЛА. Подробности сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, сигнал оповещения о воздушной тревоге в Киеве в течение ночи звучал дважды. На столицу российские "Шахеды" заходили волнами и с разных направлений. Чаще речь шла об единичных целях, а не группах дронов.

Совокупно тревога звучала 4 часа.

"Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БПЛА, угрожавших Киеву. Предварительно, в городе зафиксировано падение, но без серьезных разрушений и пострадавших. Прошу всех добросовестно выполнять правила безопасности и при объявлении воздушной тревоги следовать до укрытия! Берегите себя!" – отметил Попко.

Напомним, накануне, 5 декабря, Россия ударила "Искандерами" по Днепропетровщине и атаковала дронами. Тогда силы ПВО сбили 30 БПЛА.

Во время атаки в ночь на 6 декабря враг атаковал Украину 53-ю ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками других типов. По состоянию на 7 часов утра было подтверждено сбитие 32 вражеских дронов, еще 16 локационно потеряны, два – улетели в Беларусь.