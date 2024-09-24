Шел на 'взлет': в Киевской области оштрафовали водителя BMW, который ехал со скоростью 200 км/ч. Фото

В Бориспольском районе Киевской области правоохранители привлекли к ответственности водителя BMW, который ехал по трассе Киев – Харьков со скоростью 200 км/ч. Мужчина пытался уйти от ответственности, проигнорировав сигнал об остановке, но потом его все равно догнали.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Борисполя. На нарушителя ПДД составили сразу два административных протокола.

"Мы привлекли к ответственности водителя, который превысил установленные ограничения скорости движения и проигнорировал требование об остановке. На днях, около 12:00, на 94 км автодороги М-03 Киев – Харьков мы обнаружили автомобиль BMW, водитель которого двигался со скоростью 200 км/ч. Хотя на этом отрезке автодороги довольна скорость – 110 км/ч, то есть водитель превысил скорость на 90 км/ч", – рассказали в пресс-службе.

По словам патрульных, они подали 24-летнему водителю сигнал с требованием остановиться, однако он его проигнорировал. Информация об этом случае была передана инспекторам, которые находились дальше по автодороге – они и остановили машину.

На нарушителя ПДД составили административные протоколы за невыполнение требования об остановке (штраф 153 гривны или лишение права управления транспортными средствами сроком от трех до шести месяцев) и за превышение установленных ограничений скорости движения машин более чем на 50 км/ч (штраф 1700 гривен).

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