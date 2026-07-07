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Сгорело несколько улиц: как выглядит Вишневое после атаки РФ. Фоторепортаж

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
4 минуты
6,3 т.
В городе повреждено и уничтожено более 250 объектов
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Более 50 домов были разрушены, а ещё больше — повреждены в результате массированной комбинированной атаки РФ в ночь на 6 июля по городу Вишневое Киевской области. Из-за обстрела, унесшего жизни 8 человек, некоторые улицы превратились в сплошное пепелище.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. В городе продолжаются спасательные работы.

Что известно

В ночь на 6 июля страна-террорист РФ нанесла комбинированный удар по Вишневому Киевской области – после одного из прилетов началась повторная детонация, которая привела к значительным разрушениям в городе. Из-за опасности была эвакуирована часть жителей, а поезда, которые должны были проходить через населенный пункт, перенаправляли по другим маршрутам.

Как выглядит город Вишневое после российской атаки 6 июля 2026 года.
В городе повреждено и уничтожено более 250 объектов.
Последствия террористической атаки РФ.
Автомобили местных жителей, сгоревшие в результате атаки РФ.
Автомобили местных жителей, сгоревшие в результате атаки РФ.

По состоянию на утро вторника, 7 июля, в городе продолжаются поисково-аварийные работы. К сожалению, в результате атаки были повреждены многие частные дома, а несколько улиц были буквально уничтожены — они превратились в сплошное пепелище.

В городе повреждено и уничтожено более 250 объектов.
В городе повреждено и уничтожено более 250 объектов.
Некоторые улицы полностью сгорели.

Кроме того, в городе повреждены промышленные предприятия, торговые, складские, административные и производственные здания, помещения управления полиции, пункт базирования службы экстренной медицинской помощи и автомобили. Всего речь идет о более чем 250 объектах, а сама атака унесла жизни 8 человек.

Сгорело несколько улиц: как выглядит Вишневое после атаки РФ. Фоторепортаж
Некоторые улицы полностью сгорели.
Некоторые улицы полностью сгорели.
Последствия террористической атаки РФ.
Последствия террористической атаки РФ.
Одна из улиц города.
Дома не подлежат восстановлению.
Дома не подлежат восстановлению.

Стоит добавить, что местных жителей уже начали пускать в их дома, чтобы они могли найти уцелевшие вещи или приступить к ремонтным работам, однако спасатели также обследуют все объекты.

Местных жителей начали пускать в их дома.
Местных жителей начали пускать в их дома.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 6 июля государство-агрессор РФ вновь устроило масштабный обстрел, главной целью которого был Киев. В городе после ракетных и дронных ударов зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

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