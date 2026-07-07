Сгорело несколько улиц: как выглядит Вишневое после атаки РФ. Фоторепортаж

Более 50 домов были разрушены, а ещё больше — повреждены в результате массированной комбинированной атаки РФ в ночь на 6 июля по городу Вишневое Киевской области. Из-за обстрела, унесшего жизни 8 человек, некоторые улицы превратились в сплошное пепелище.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. В городе продолжаются спасательные работы.

Что известно

В ночь на 6 июля страна-террорист РФ нанесла комбинированный удар по Вишневому Киевской области – после одного из прилетов началась повторная детонация, которая привела к значительным разрушениям в городе. Из-за опасности была эвакуирована часть жителей, а поезда, которые должны были проходить через населенный пункт, перенаправляли по другим маршрутам.

Главные истории дня

По состоянию на утро вторника, 7 июля, в городе продолжаются поисково-аварийные работы. К сожалению, в результате атаки были повреждены многие частные дома, а несколько улиц были буквально уничтожены — они превратились в сплошное пепелище.

Кроме того, в городе повреждены промышленные предприятия, торговые, складские, административные и производственные здания, помещения управления полиции, пункт базирования службы экстренной медицинской помощи и автомобили. Всего речь идет о более чем 250 объектах, а сама атака унесла жизни 8 человек.

Стоит добавить, что местных жителей уже начали пускать в их дома, чтобы они могли найти уцелевшие вещи или приступить к ремонтным работам, однако спасатели также обследуют все объекты.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 6 июля государство-агрессор РФ вновь устроило масштабный обстрел, главной целью которого был Киев. В городе после ракетных и дронных ударов зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

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