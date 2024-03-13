Селевый поток прорвал дамбу и сошел на улицу: в Киеве 63 года назад произошла Куреневская трагедия, погибли сотни человек. Фото

В Киеве в среду, 13 марта, чтят память погибших во время Куреневской катастрофы. В 1961 году утром прорвало дамбу в районе Бабьего Яра, в результате чего селевой поток затопил часть Куреневки и привел к многочисленным жертвам.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. По официальным данным, погибли 145 граждан, а по неофициальным оценкам – до 1500.

"13 марта 1961 года, около 9:20 утра, масса глины и воды прорвала дамбу в Бабьем овраге и сошла на улицу Кирилловскую (тогда ул. Фрунзе). Погибли ехавшие на работу пассажиры общественного транспорта, работники трамвайного депо, прохожие и жители домов. Официально жертвами признали 145 человек, хотя, согласно исследованиям украинских историков, реальное количество погибших может достигать 450", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, по информации Института Национальной памяти Украины, советские власти проигнорировали угрозу разрушения дамбы, хотя о таком риске было известно, по крайней мере, за несколько месяцев. "Паникерам", которые докладывали о возможной трагедии, угрожали арестом. После затопления Куреневки пульпой в Киеве на несколько дней отключили междугороднюю связь.

Впервые открыто почтили жертвы катастрофы работники КП "Киевпасстранс" в 1991 году – возле Подольского трамвайного депо. А через три года здесь открыли памятный знак, на потолке которого высечены фамилии всех погибших.

Стоит добавить, что по одним данным, Куреневская катастрофа уничтожила 22 частных одноэтажных дома, 5 двухэтажных, 12 одноэтажных домов государственного фонда, два общежития. В частности, поток снес Копыловское кладбище и детский сад. В то же время, согласно официальному отчету, который имел гриф "Для служебного пользования", в результате аварии разрушены 68 жилых и 13 административных домов. По разным оценкам и данным историков, тогда погибли около 1500 жителей столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в полдень в воскресенье, 21 января, прошло шествие в память о первых погибших Героях Небесной сотни. Утром 22 января 2014 смертельные ранения получили 20-летний Сергей Нигоян из Днепропетровщины и 25-летний белорус Михаил Жизневский.

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