С Украины в США пытались отправить старинную икону под видом ''фурнитуры''. Фото

Из Украины в США пытались отправить старинную икону конца ХІХ – начала ХХ века – "Богоматерь "Тихвинская". Отправитель задекларировал святыню как "фурнитуру" стоимостью 1400 грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Святыня была изъята.

"Киевские таможенники разоблачили попытку незаконной пересылки в международной почтовой отправке старинной иконы конца ХІХ - начала ХХ века – "Богоматерь "Тихвинска" знаменитого борисовского иконописного промысла", – рассказали в пресс-службе.

Святыня, которую пытались переслать в США, была обнаружена во время таможенного контроля. Отправитель из украинского города Покров задекларировал ее как "фурнитуру" стоимостью 1400 гривен.

Эксперты из Национального художественного музея Украины определили, что обнаруженная таможенниками икона имеет культурную и историческую ценность.

"Это "Богоматерь "Тихвинская", изготовленная мастерами крупного борисовского иконописного промысла Слобожанщины, который ныне считается историко-культурным явлением. Подобное изображение Богородицы было своеобразной визитной карточкой украинской Борисовки (теперь брянская область рф)", – добавили в пресс-службе.

Вывоз предметов, составляющих национальное, историческое или культурное достояние украинского народа, запрещен. Поэтому таможенники изъяли икону и составили протокол о нарушении таможенных правил.

Как сообщал OBOZREVATEL, таможенники в почтовом отправлении обнаружили средневековые орудия труда. Их с Киевщины пытались незаконно отправить в Соединенные штаты Америки.

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