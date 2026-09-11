Пожар на складах в Бучанском районе: в ГСЧС рассказали о последствиях атаки РФ на Киевскую область. Фото

В пятницу, 11 сентября, спасатели локализовали пожар на складах в Бучанском районе Киевской области. Накануне это место подверглось нападению со стороны страны-террориста России с помощью дрона.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. На данный момент информации о жертвах удара не поступало.

Что известно

"Продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов. Ночью россияне атаковали складские помещения. В результате ударов возник пожар в Бучанском районе. Во время тушения враг нанес повторный удар. Несмотря на опасность, спасатели продолжили работу", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что на данный момент пожар локализован – распространения огня нет, работы по ликвидации последствий продолжаются.

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Со своей стороны, глава Киевской ОГА прокомментировал видео, которое распространили в соцсетях с места атаки дрона.

"Чтобы избежать лишних спекуляций и паники: в результате вражеской атаки загорелся склад гражданского назначения. На месте работают спасатели и все необходимые службы. Ситуация находится под контролем. По предварительной информации, пострадавших нет", – подчеркнул чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 сентября российские войска вновь атаковали Киев с помощью дронов. В Днепровском районе столицы вражеский БПЛА попал в 9-этажное здание: вспыхнул пожар.

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