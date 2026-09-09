Россия вновь атаковала Киев реактивными дронами: раздались мощные взрывы. Подробности

Поздно вечером 8 сентября страна-агрессор Россия вновь атаковала Киев реактивными дронами. В столице раздались мощные взрывы, а воздушная тревога продолжается.

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Киевская городская военная администрация призвала жителей города находиться в укрытиях из-за угрозы БПЛА. В Голосеевском районе в результате вражеской атаки возник пожар в доме, службы направлялись на место происшествия.

Россия атаковала Киев в течение всего дня 8 сентября. Вечером атака продолжилась, и в столице снова раздались взрывы.

В результате атаки в Голосеевском районе столицы возник пожар в частном жилом доме. Информацию о возгорании КГВА обнародовала по состоянию на 21:20 и отметила, что службы направлялись на место происшествия.

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До этого КМВА объявила в Киеве воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников и призвала жителей пройти в ближайшие укрытия.

По данным мониторингового канала "Николаевский Ванек", на момент сообщения вблизи Киева находился один реактивный дрон. Еще один летел через Золотоношу в направлении Киевской области.

Также два реактивных дрона находились в Кировоградской области и двигались курсом на Смилу и Черкассы или через них. Таким образом, угроза для Киева оставалась актуальной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в ночь на 8 сентября российские войска устроили ракетную атаку на Киев. Противник запустил баллистические ракеты по столице с трех направлений — из Курска, Воронежа и Брянска, раздалась серия взрывов. На данный момент известно о повреждениях жилых домов, погибли пять человек, 35 пострадали.

Кроме того, вечером 7 сентября Россия вновь начала массированную атаку на Киев с применением реактивных беспилотников. В то же время враг активизировал стратегическую авиацию. В воздухе зафиксированы самолеты Ту-160 и Ту-95МС, произведены пуски ракет.

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