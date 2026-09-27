Россия снова атаковала Киев: повреждены дома и складские помещения. Фото

Вечером в субботу, 26 сентября, российские войска продолжили атаковать Киев ударными БпЛА. Последствия зафиксированы в Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Всего за сутки вследствие атак врага в столице пострадали семь человек.

Шевченковский район

В Шевченковском районе БпЛА попал в офисное здание. По предварительным данным, пожара не было.

Также в этом районе произошло попадание БпЛА в незаселенный жилой дом. Там возник пожар, его локализовали спасатели. Затем стало известно, что возгорание на площади 30 кв.м. ликвидировано.

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Святошинский район

В Святошинском районе зафиксировано падение обломков на территорию дошкольного учебного заведения. Без пожара и, по предварительным данным, без разрушений.

Соломенский район

В Соломенском районе, по предварительным данным, известно о попадании в нежилое здание. Возникло задымление.

"В Соломенском районе БпЛА упал на открытой территории. Взрывной волной поврежден 5-этажный дом – выбиты окна, поврежден фасад здания", – написал позже Кличко.

В ГСЧС сообщили, что в Соломенском районе в результате российского обстрела поврежден фасад 5-этажного жилого дома. На месте работала и аварийная газовая служба.

"Спасатели разблокировали двери, поврежденные взрывной волной. Пострадавшую женщину передали медикам", – говорится в сообщении.

А после полуночи стало известно о попадании БпЛА в складское здание. На месте вспыхнул пожар.

Удары РФ по области

Во время вражеской атаки в Бучанском районе женщина получила острую реакцию на стресс. Ей оказали необходимую помощь, сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Также повреждены частный дом и автомобиль.

Ранее мы писали о том, что утром 26 сентября Россия вновь нанесла удары по Киеву. В результате вражеских ударов вновь пострадал фармацевтический завод "Дарница", а в Соломенском районе произошел пожар в многоэтажном доме и магазине. Всего на тот момент враг атаковал четыре района столицы,

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 26 сентября, российские захватчики дважды атаковали дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova. Из-за ударов по предприятию возникли проблемы в работе сервисов, в частности перебои с доступом к интернету у части клиентов. На данный момент дата-центр указанного оператора полностью прекратил работу.

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