В результате российского удара по Киевской области погиб сотрудник польской оружейной компании: что известно. Фото

В результате российского ракетного обстрела Киевской области 24 июля погиб сотрудник польской оружейной компании. Он был посетителем выставки Defense Demo Day & Defense Expo.

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Как сообщает польское издание Defence24, информацию о гибели сотрудника польской оружейной компании подтвердили в МИД Польши. Личность погибшего не разглашается.

Согласно информации издания, хотя погибшим был сотрудник польской оборонной компании, он не был гражданином Польши.

В польском МИД утверждают, что всем полякам, пострадавшим в результате российского нападения на выставку, была оказана консульская помощь. Консульские службы Польши поддерживают связь с пострадавшими и оказывают им необходимую помощь.

Удар по выставке

Главные истории дня

В пятницу, 24 июля, Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. В результате обстрела, к сожалению, погибли 10 человек и около 100 получили ранения.

Российский удар произошел во время мероприятия Defense Demo Day & Defense Expo, организованного в Киевской области украинской ассоциацией производителей беспилотных систем ARMADA. Мероприятие было посвящено презентации современных технологий для украинского оборонного сектора и собрало представителей оборонной промышленности, военных и технологических компаний изразных стран.

Российские военные преступники нанесли "концентрированный ракетный удар" по частному полигону в Киевской области, где проходило мероприятие.

Сообщение о ракетном ударе по объекту, где находились представители украинской оборонной промышленности, подтвердили в Украинском совете оружейников. Там подчеркнули, что информация о точном месте нахождения участников публично не распространялась.

Согласно предварительным данным, захватчики могли применить во время атаки баллистические ракеты "Оникс", "Искандер-М" и "Циркон", но точный тип использованного оружия пока официально не подтвержден.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 июля Россия совершила новую воздушную атаку на Украину. Противник задействовал 5 ракет и 180 дронов различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 164 вражеские цели.

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