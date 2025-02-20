Россия атакует Киев "Шахедами": раздались взрывы, работают силы ПВО

Российские оккупационные войска вечером в четверг, 20 февраля, снова направили на Киев ударные беспилотники типа Shahed-136. В столице и пригороде прогремели взрывы.

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Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram подтвердил вражескую атаку и отметил, что в городе работают силы ПВО. Взрывы были слышны около 22:00.

"В столице работает ПВО. На город заходят несколько БПЛА. Находитесь в укрытиях!" – написал городской голова.

Позже Кличко отметил, что силы противовоздушной обороны работают в Оболонском районе Киева.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о фиксации вражеских БПЛА в Броварах Киевской области курсом на столицу. Позже стало известно о новых группах "Шахедов" через Сумщину и Черниговщину в направлении Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 февраля РФ в очередной раз атаковала Киевщину "Шахедами". В Вышгородском районе повреждены четыре дома, автомобиль и три хозяйственных постройки. На Белоцерковщине получили повреждения восемь домов и четыре автомобиля.

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