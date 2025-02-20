Повреждены дома и авто: в полиции рассказали о последствиях очередной российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 20 февраля страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов есть повреждения.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевщины Анатолий Щадило. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Сегодня, 20 февраля, оккупанты в очередной раз нанесли удар по территории Киевской области. В Вышгородском районе повреждены четыре дома, автомобиль и три хозяйственных постройки. На Белоцерковщине получили повреждения восемь домов и четыре автомобиля. Пострадавших среди населения нет", – подчеркнул Щадило.

В настоящее время оперативные службы продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.

Напомним, в ночь на среду Россия снова наносила удары по Украине. Силы ПВО за ночь уничтожили 106 вражеских дронов из почти 170, запущенных врагом. Кроме того, россияне направили в Сумскую область две баллистические ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска вечером в среду, 19 февраля, атаковали из авиации Херсон. Одна из вражеских управляемых авиационных бомб попала в многоэтажку : пострадали шесть человек, в том числе двое детей-близнецов.

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