Россия атакует Киев и область 'Шахедами': раздались взрывы, работают силы ПВО

В 21:50 пятницы в Киевской области, а в 01:10 субботы в Киеве прозвучала воздушная тревога из-за угрозы российского дронового обстрела. В ОВА сообщили о работе противовоздушной обороны, звучали взрывы.

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Пресс-служба областной военной администрации призвала жителей Киевщины и столицы находиться в укрытиях до отбоя. "Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – призвали чиновники.

Воздушные силы ВСУ сообщили в 1:10 субботы, 14 декабря, о пролете вражеского "Шахеда" мимо Броваров в направлении Киева. Через 15 минут БПЛА фиксировался в направлении города Васильков.

По состоянию на 1:45 дроны на Киевщине летели в сторону Житомирской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Со дня нанесения массированного ракетного удара по территории Украины 28 ноября прошло более двух недель. Этого времени было достаточно, чтобы РОВ подготовили очередной акт террора, о чем предупреждалось ранее. Так, вполне прогнозируемо и произошло – в ночь на 13 декабря Россия совершила новый большой обстрел нашей страны.

– Согласно сводке Воздушных сил ВСУ, в небе было обнаружено 287 средств воздушного нападения врага: 94 ракеты и 193 БПЛА.

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