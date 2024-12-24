Решил отдохнуть и повеселиться: в Киеве задержали мужчину, запускавшего фейерверки из окна многоэтажки. Фото

Правоохранители Киева задержали мужчину, который в Подольском районе запускал фейерверки из окна дома. Свои действия он объяснил желанием отдохнуть и повеселиться.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителю грозит уголовная ответственность.

"Полицейские задержали мужчину, который в Подольском районе запускал фейерверки из окна дома. Нарушителем оказался 43-летний житель дома на проспекте Порика, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Фигурант вел себя агрессивно, а свои действия объяснил, что таким образом отдыхает и запустил фейерверк ради веселья", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник задержан, а по факту хулиганства открыто уголовное производство.

В полиции в очередной раз напомнили, что согласно законодательству использование пиротехники на период действия правового режима военного положения запрещено.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник вечером, 12 ноября, неизвестные запускали фейерверки в Святошинском районе. В частности, пиротехникой пользовались в жилом массиве Академгородок.

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