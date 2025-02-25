Работали силы ПВО, в одном из районов упали обломки дрона: последствия российской атаки на Киев

Страна-террорист РФ в ночь на 25 февраля атаковала Киев с помощью дронов-камикадзе. В столице успешно работали силы ПВО, в одном из районов упали обломки уничтоженного БПЛА.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Оперативная информация по состоянию на 9:30 о последствиях российских атак по Киеву. С начала суток воздушная тревога продолжалась 7 часов 41 минуту (с 22:16 по 01:33, с 04:05 по 8:30). Наши расчеты ПВО успешно отработали по вражеским целям, зафиксированным над городом. Обломки сбитого российского ударного БПЛА упали в лесопарковой зоне в Голосеевском районе", – говорится в сообщении.

В КГВА добавили, что, к счастью, в результате российской атаки жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, без разрушений.

Напомним, под утро 25 февраля российские войска атаковали Сумы ударными дронами. Зафиксировано попадание вблизи озера Чеха в городе, повреждены многоэтажки и другие здания.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области во время дроновой атаки РФ в ночь на 25 февраля были повреждены дома в двух районах. Из-за действий агрессора пострадал один человек.

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